В Валуйском округе Белгородской области ввели режим опасности атаки БпЛА

В 14:58 10 июня в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14:58 10 июня в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - призывают спасатели.

Ранее сегодня над 16 округами нашей области отменили режим атаки дронов в 8:37. В Белгородском его вернули в 9:28, а в Вейделевском – в 10:11 (до 11:03).

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.