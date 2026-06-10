В четырех округах Белгородчины объявляли ракетную опасность 10 июня днем

Ракетная опасность была объявлена в Грайворонском, Борисовском, Краснояружском и Ракитянском округах 10 июня в 12:29. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Грайворонском, Борисовском, Краснояружском и Ракитянском округах 10 июня в 12:29. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Режим продержался девять минут – до 12:38.

Ранее сегодня надо всем регионом действовал режим ракетной опасности – с 4:28 до 4:47. А с 9:34 до 9:40 – над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.