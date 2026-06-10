В 16 округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 10 июня утром

В 8:37 10 июня в Ивнянском, Алексеевском, Корочанском, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском, Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Новооскольском, Ровеньском, Чернянском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:37 10 июня в Ивнянском, Алексеевском, Корочанском, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском, Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Новооскольском, Ровеньском, Чернянском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ранее сегодня надо всем регионом действовал режим ракетной опасности – с 4:28 до 4:47.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 20 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.