Как минимум один БпЛА сбили над Белгородской областью в ночь с 9 на 10 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 9 июня до 7:00 10 июня перехвачены и уничтожены 326 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.