Пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе

Раненые продолжат лечение в стационаре. Фото из архива КП

В Валуйском округе пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали во время выполнения служебных задач. Об этом рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

- В селе Долгое при отражении атак дронов ранения получили пять бойцов, - говорится в сообщении оперштаба.

Раненые были доставлены сослуживцами в Валуйскую ЦРБ. У двоих мужчин диагностированы осколочные ранения мягких тканей коленного сустава и голени. Еще у троих - акубаротравмы. Уточняется, что лечение пострадавшие продолжат в стационаре.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине и женщине, погибших при ударе дрона по автомобилю в Шебекинском округе.