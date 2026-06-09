Два автобуса в Белгородской агломерации временно изменили маршруты после ЧП в Беловском Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской агломерации временно изменили пути следования двух автобусов после вчерашнего ЧП в селе Беловское Белгородского округа. Корректировки внесены в маршруты №115 «Энергомаш - с. Беловское – микрорайон Разумное-71» и №115Б «Энергомаш – с. Беловское – с. Батрацкие Дачи».

Временные изменения связаны с перекрытием участка автомобильного дороги регионального значения «Белгород- Беловское». До устранения последствий происшествия автобусы будут курсировать через село Ближняя Игуменка. При этом не будет производиться посадка и высадка пассажиров в прямом и обратном направлении на остановках: Госпиталь,Улица М.Ушаковой, с. Беловское, Улица Буханова, Улица Зареченская.

К привычному графику работы автобусы по указанным маршрутам вернутся после открытия движения по автодороге «Белгород – Беловское». Пассажирам необходимо заранее планировать свои поездки с учетом обстоятельств.

О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.