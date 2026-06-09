Больше 230 домов и квартир пострадали после атаки ВСУ в Беловском Белгородского округа Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Оперативный штаб Белгородской области сообщили уточненную информацию о последствиях после детонации в селе Беловское Белгородского округа 8 июня. Ранее сообщалось, что пострадали пять мирных жительниц. Женщинам провели дополнительное обследование во второй городской больнице в Белгороде. Акубаротравма подтвердилась лишь у одной пострадавшей.

Что касается разрушений, в населенном пункте повреждены больше 230 частных домов и квартир. Также зафиксированы повреждения в шести социальных и 12 коммерческих объектах. Кроме того, пострадали административное здание, складское и техническое помещения.