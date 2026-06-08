В восьмой раз за сутки над Белгородским округом объявили опасность атаки дронов

8 июня в 16:47 в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в 17:14 в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Ранее сегодня аналогичный режим в муниципалитете объявляли в 5:51, 6:42, 7:34, 9:42, 13:19, 14:06 и 16:47.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 8 июня перехвачены и уничтожены 124 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.