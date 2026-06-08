Как минимум один беспилотник уничтожили над Белгородчиной 8 июня

Обломки дронов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 8 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 124 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.