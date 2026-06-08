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НовостиПроисшествия8 июня 2026 10:28

В Белгородском округе в пятый раз объявили опасность атаки БпЛА 8 июня

Жителей призывают перебраться в укрытие
Алексей СЕРГУНИН
8 июня в 13:19 в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА.

8 июня в 13:19 в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июня в 13:19 в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Ранее сегодня аналогичный режим в муниципалитете объявляли в 5:51, 6:42, 7:34 и 9:42.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14-летний подросток ранен при ударе ВСУ по белгородскому селу Дунайка. В селе Ясные Зори пострадал мужчина.