Дрон упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде

Фото из канала Валентина Демидова в МАКС.

С раннего утра 8 июня Белгород подвергается атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По словам мэра города Валентина Демидова, один из дронов упал на крышу многоквартирного дома.

- Боевая часть не сдетонировала. Прибывшие на место оперативные службы обследовали территорию и вывезли БпЛА, - уточнил чиновник.

Глава города призвал в любой нештатной ситуации звонить по номеру 112.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 7 июня до 8:00 8 июня перехвачены и уничтожены 310 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.