Как минимум один БпЛА сбили над Белгородской областью 5 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 5 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 14:00 перехвачены и уничтожены 135 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Брянской, Владимирской, Калужской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.