Мужчина ранен в белгородском Шебекино при детонации FPV-дрона ВСУ Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Шебекинский округ Белгородской области 4 июня. Ранен еще один мирный житель. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

В селе Вознесеновка FPV-дрон противника сдетонировал на территории предприятия. В результате взрыва мужчина получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки. Пострадавшего доставили Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, недалеко от села Терновое Шебекинского округа после атаки украинского дрона по служебному микроавтобусу ранены две женщины.