Две женщины ранены после атаки FPV-дрона ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали в четырех населенных пунктах Шебекинского округа Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины с утра наносят удары по Шебекинскому округу Белгородской области. В результате очередных атак со стороны противника ранены две мирные жительницы. О случившемся сообщил в Оперативном штабе региона.

Украинский FPV-дрон ударил по служебному микроавтобусу недалеко от села Терновое. Ранены две женщины. Одна из них получила слепые осколочные ранения грудной клетки и лица. У второй - осколочные ранения поясничной области. Пострадавшие самостоятельно обратились в Большетроицкую районную больницу. После оказания первой помощи женщин транспортируют в больницы Белгорода, где они продолжат лечение.

Транспортное средство в результате атаки повреждено.

Еще один беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Маломихайловка – транспорт получил повреждения.

Недалеко от села Белянка сдетонировал FPV-дрон противника. В результате взрыва повреждена ГАЗель.

В селе Вознесеновка после атаки дрона осколками посекло припаркованный грузовой автомобиль.