Ночью от удара дрона ВСУ в приграничье Белгородской области погиб мужчина. Фото: @v_v_demidov

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. В результате атаки погиб мужчина. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.

Известно, что украинский FPV-дрон нанес удар в селе Козинка Грайворонского округа в ночь на 4 июня. Из-за детонации вражеского беспилотника мужчина погиб на месте.

Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в селе Маломихайловка Шебекинского округа 3 июня мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на КамАЗ. Пострадавший с осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратился в районную больницу. К счастью, госпитализация не потребовалась.