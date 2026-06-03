Дрон ВСУ атаковал КамАЗ, ранен мужчина

Противник нанес удары по четырем муниципалитетам. Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на КамАЗ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на КамАЗ в селе Маломихайловка, - говорится в сообщении.

У пострадавшего слепые осколочные ранения рук и ног. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник выбил окна и повредил фасад частного дома. Из-за удара другого FPV-дрона сгорело домовладение.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь беспилотник атаковал легковой автомобиль.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа FPV-дроном атакована ГАЗель.