Развитие спорта и поощрение успехов белгородцев – в фокусе внимания депутатов

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Развитие спорта в регионе, формирование культуры здорового образа жизни – важное направление работы депутатов. Накануне Виталий Дунайцев принял участие в заседании коллегии министерства спорта Белгородчины, где он также вручил награды представителям муниципалитетов, вузов и спортшкол за достижения в развитии физкультуры и спорта.

Владимир Ващенко обратился с напутствием к участникам Кубка Белгородской области по кудо среди юношей и юниоров, прошедшего в столице региона. А Сергей Гусев поддержал проведение в Старооскольском округе VI студенческой спартакиады «СПОРТФЕСТ». «Отрадно видеть, как молодежь занимается спортом, демонстрируя не только физическую силу, но и командный дух, тактическое мышление и волю к победе», - отметил парламентарий.

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

К делу приобщения юных земляков к здоровому образу жизни присоединился и Евгений Дмитриев - в рамках форума «ВзаимоДЕЙСТВИЕ – НАШИ ПОБЕДЫ» он принял участие в мероприятии «Зарядка для героев», где спортсмены провели тренировку с детьми, пострадавшими от обстрелов.

Кроме того, Евгений Валентинович в составе команды по волейболу сидя представил Белгородчину на Кубке защитников Отечества в Калуге. Как и в прошлом году, наши ребята взяли золото. А Андрей Кожемякин в качестве старшего тренера сборной команды области по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата поделился итогами чемпионата и первенства Россиии. Белгородцы заняли второе место в общекомандном зачете чемпионата, а также привезли домой золото и бронзу первенства.