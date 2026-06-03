Белгородские горняки организовали экологическую акцию

Архив пресс-службы СГОКа.

Стойленский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу НЛМК) запускает экологическую акцию «Вторая жизнь каски». В течение месяца на предприятии будут собирать старые защитные каски для сдачи в переработку.

Акция направлена на развитие культуры ответственного обращения со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и поддержку экологических инициатив предприятия. Сотрудников просят сдавать каски, которые по сроку службы или состоянию больше нельзя использовать по назначению.

— Мы последовательно развиваем на комбинате культуру раздельного сбора отходов. На СГОКе уже установлены контейнеры для бумаги и пластика, собираем и передаем батарейки на утилизацию. Акция «Вторая жизнь каски» — логичное продолжение: даже отслужившие СИЗ могут стать полезным сырьем, если правильно их собрать и отправить на переработку, — отметил Эдуард Тарасов, начальник отдела охраны окружающей среды Стойленского ГОКа.

После рециклинга пластик от касок используют как сырье для изготовления новой продукции, например, технических контейнеров и ящиков, пластиковых поддонов, труб и элементов благоустройства.

Для удобства работников специализированные пункты сбора оборудованы в административно бытовых корпусах и на производственных площадках всех подразделений комбината.