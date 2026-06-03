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НовостиПроисшествия3 июня 2026 7:01

В четырех округах Белгородчины объявили ракетную опасность 3 июня утром

Жителей призывают спуститься в подвал
Алексей СЕРГУНИН
Ракетная опасность объявлена в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах 3 июня в 9:50.

Ракетная опасность объявлена в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах 3 июня в 9:50.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность объявлена в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах 3 июня в 9:50. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в ночь со 2 на 3 июня перехвачены и уничтожены 354 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.