112 дронов выпустил враг по Белгородской области

В девяти муниципалитетах Белгородской области 45 населенных пункта атаковали ВСУ 31 мая. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 39 снарядов и 112 беспилотников нанесли удары по четырем городам, восьми поселкам, 28 селам, четырем хуторам и одному урочищу.

Ранен один человек. Повреждены 11 машин, семь частных домов, пять предприятий, два грузовика, два коммерческих объекта, линия электропередачи и инфраструктурный объект.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 31 мая на 1 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

