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НовостиПроисшествия3 июня 2026 6:01

В 11 округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 3 июня утром

В десяти муниципалитетах режим сохранялся свыше шести часов
Алексей СЕРГУНИН
В 6:04 3 июня в Красненском, Красногвардейском, Новооскольском, Алексеевском, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Ровеньском и Чернянском округах отменили опасность атаки БпЛА.

В 6:04 3 июня в Красненском, Красногвардейском, Новооскольском, Алексеевском, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Ровеньском и Чернянском округах отменили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 6:04 3 июня в Красненском, Красногвардейском, Новооскольском, Алексеевском, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Ровеньском и Чернянском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Но уже в 8:18 в Вейделевском районе режим ввели снова, а в 8:43 - в Белгородском районе.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 354 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.