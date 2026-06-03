Как минимум один БпЛА сбили над Белгородской областью в ночь со 2 на 3 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 354 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Азовского моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.