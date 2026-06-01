В Белгороде в третий раз объявили опасность атаки дронов 1 июня

В 20:22 1 июня в Белгороде объявляли опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Но уже через 14 минут – в 20:36 – режим отменили.

Ранее сегодня в Белгороде объявляли, как режим атаки дронов (с 8:13 до 8:51 и с 12:21 до 12:27), так и ракетную опасность (с 12:01 до 12:15).

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 1 июня перехвачены и уничтожены 33 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.