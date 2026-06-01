Не менее одного беспилотника ликвидировали над Белгородской областью 1 июня

Украинский режим 1 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 33 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и республики Крым, - уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи с 31 мая до 1 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.