В Белгороде повторно объявили опасность атаки дронов 1 июня

В 12:21 1 июня в Белгороде объявляли опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Но уже через шесть минут – в 12:27 – режим отменили.

Ранее сегодня в Белгороде объявляли, как режим атаки дронов (с 8:13 до 8:51), так и ракетную опасность (с 12:01 до 12:15).

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Тем временем, режим атаки дронов объявляли в Белгородском округе в 8:13, 10:00 и 10:57 и Борисовском округе в 10:27.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.