НовостиПроисшествия1 июня 2026 9:06

В трех округах Белгородчины объявили ракетную опасность 1 июня днем

Жителей призывают спуститься в подвал
Алексей СЕРГУНИН
Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 1 июня в 12:01. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.