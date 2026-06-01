В трех округах Белгородчины объявили ракетную опасность 1 июня днем

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 1 июня в 12:01. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.