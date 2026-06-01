В Белгородском округе повторно объявили опасность атаки БпЛА 1 июня утром

В 10:00 1 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня режим объявляли в Белгороде и округе в 8:13, но в областном центре его отменили в 8:51.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.