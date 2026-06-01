В 14 округах Белгородской области отменили опасность атаки БпЛА 1 июня утром

В 6:38 1 июня в Шебекинском, Белгородском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском и Ровеньском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.