Как минимум один дрон сбили над Белгородчиной в ночь с 31 мая на 1 июня

Обломки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 31 мая до 7:00 1 июня перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.