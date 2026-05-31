В двух округах Белгородской области объявили беспилотную опасность

В Белгородском и Валуйском округах объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов утром 31 мая. В Оперативном штабе Белгородской области жителей призвали быть предельно осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Если вы на улице, в случае угрозы займите ближайшее укрытие.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, по данным Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников самолетного типа над 12 регионами РФ, в том числе над Белгородской областью.