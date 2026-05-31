Ночью над Белгородской областью сбили несколько беспилотников ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные удары вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Белгородской области. Противник продолжает атаковать с применением беспилотников. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве рассказали, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 12 регионов России. В частности вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями. Кроме того, цели противника были ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.