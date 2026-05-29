В Белгородском округе менее чем через час после отмены вновь объявили опасность атаки БпЛА 29 мая вечером

В 19:38 29 мая в Белгородском округе отменили опасность атаки БпЛА. А менее чем через час – в 20:31 – режим объявили снова. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 19:38 29 мая в Белгородском округе отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А менее чем через час – в 20:31 – режим объявили снова. Он сохраняется до сих пор.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 29 мая перехвачены и уничтожены 24 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.