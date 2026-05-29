НовостиПроисшествия29 мая 2026 17:50

Не менее одного беспилотника сбили над Белгородчиной 29 мая

Враг атаковал четыре региона РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Украинский режим 29 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 перехвачены и уничтожены 24 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.