Для доброго будущего региона: в облдуме рассказали о работе депутатов на округах

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

К парламентариям белгородцы обращаются по разным поводам. Достаточно часто – с предложениями для улучшения жизни людей. Например, спикер заксобрания региона Юрий Клепиков материально поддержал инициативу жителей одного из сельских поселений Волоконовского округа: для ребят будет обновлена детская площадка. Исполнил детскую мечту и Виктор Ковалев: оказал поддержку для поездки в Беларусь на фестиваль «Точка притяжения. Минск» хореографическому коллективу «Никитяночка».

Благодаря депутату Василию Леонову в музее усадьбе князей Юсуповых в поселке Ракитное отремонтирован концертный рояль, а на Аллее Памяти посажены молодые березки. При поддержке Игоря Закотенко в Корочанском округе строится храм часовня, а Сергей Гусев помог решить проблему ремонта кровли в старооскольском детском саду № 71 «Почемучка».

Конечно, особое внимание депутатов – защитникам нашей страны и членам их семей. Накануне заместитель председателя облдумы Любовь Киреева и депутат Владимир Ващенко посетили Центр адаптивных видов спорта «Вершина», где ознакомились с процессом восстановления и адаптации участников СВО.

С семьями военнослужащих провели встречи Елена Емельянова в Губкине и Михаил Ананичев в Новом Осколе. В ходе общения обсуждалось немало важных вопросов: от патриотического воспитания молодежи и увековечивания памяти воинов, до мер государственной и региональной поддержки, помощи в решении бытовых и жизненных проблем.