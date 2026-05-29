В четырех округах Белгородской области объявили ракетную опасность 29 мая днем

В 12:04 29 мая в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах объявили ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 208 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.