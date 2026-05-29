В 16 округах Белгородской области отменили опасность атаки БпЛА 29 мая утром

В 6:21 29 мая в Белгородском, Ракитянском, Борисовском Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 6:21 29 мая в Белгородском, Ракитянском, Борисовском Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском, Губкинском и Старооскольском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 208 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.