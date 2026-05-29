НовостиПроисшествия29 мая 2026 6:00

Как минимум один дрон сбили над Белгородчиной в ночь с 28 на 29 мая

Враг атаковал 13 регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 28 мая до 7:00 29 мая перехвачены и уничтожены 208 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской областей, Краснодарского края, республики Крым и над акваторией Азовского моря, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.