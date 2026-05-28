Премьера криминального сериала «После Фишера. Инквизитор» состоится на Wink 28 мая

События в третьей части «Фишера» разворачиваются в наше время

Уже сегодня, 28 мая, эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) состоится премьера продолжения популярной криминальной франшизы «Фишер». Главные роли в восьмисерийной детективной драме «После Фишера. Инквизитор» (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.

События в третьей части «Фишера» разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-маугли, выросшей в тайге.

Одна из ключевых фишек сериала «После Фишера. Инквизитор» определена местом действия — события происходят в Алтайском крае. В отличие от предыдущих сезонов, искать истину будут не только сотрудники следственного комитета. Материализм и логика следователей вступят в соперничество с шаманскими обрядами и силами природы. Во время подготовки к съемочному процессу команда сериала отправилась в экспедицию на Алтай.

- Когда мы поехали на Алтай, я попросила познакомить нас со всеми шаманами, какие здесь есть. Нас привели к бабушке, живущей в одиноко стоящем аиле, — и в картине все осталось именно так. Более того, позже я нашла очень похожую актрису, - рассказала режиссер-постановщик Ольга Френкель.

Новый сезон продолжает традиции популярной франшизы, сосредоточившись на психологическом анализе первопричин человеческой жестокости. При создании образа маньяка авторы проекта консультировались с психиатром-криминалистом, чтобы максимально достоверно передать мышление преступника. Толчком к созданию оригинальной истории послужил не конкретный человек, а общая атмосфера тайны вокруг нераскрытых преступлений в Барнауле начала нулевых.

- Мы стремились создать внутри вселенной «Фишера» что-то неожиданное, но в то же время сохранить ощущение трушности, нерва и остроты человеческих переживаний. Наш сезон – часть антологии, но при этом отдельное произведение на схожую тему, - поделилась сценарист Татьяна Арцеулова.

- В нашем сериале мне хотелось сделать другого персонажа, с другими красками, внутренним наполнением. Чтобы мой герой был ироничным, но при этом драматичным и даже трагичным. Терехов – современный молодой человек, эрудированный, у него все в порядке со вкусом, он отлично разбирается в технологиях, может цитировать классику, любит философию. Он совсем не похож на героя первых сезонов «Фишера» Бокова, но одно их объединяет точно – фанатичное отношение к профессии. А вот стили работы сильно отличаются, - отметил актер Александр Петров.

Продолжение популярной франшизы войдет в линейку Wink Originals. За производство проекта отвечает кинокомпания «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН» по заказу «НМГ Студии». Генеральные продюсеры – Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

