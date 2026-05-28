Музыка над Невой: «Ростелеком» погрузит в атмосферу «Классики на Дворцовой»

29 мая в Санкт-Петербурге пройдет «Классика на Дворцовой» – масштабный концерт классического искусства под открытым небом. «Ростелеком» традиционно выступает генеральным партнером проекта, обеспечивая стабильное интернет-соединение для организаторов и прямую трансляцию концерта на телеканале «Всё ТВ» от «Ростелекома». Запись шоу также будет размещена в онлайн-кинотеатре Wink.

Начало мероприятия в 21:30. Жители и гости Северной столицы смогут занять места на главной площади города с 20:30. Вход на мероприятие свободный.

«Классика на Дворцовой» – одно из ключевых событий, приуроченных ко дню рождения Санкт-Петербурга. Каждый год яркий гала-концерт собирает сотни тысяч человек. В этом году к звездам «Классики» присоединятся исполнители из Италии – тенор Марко Чапони и сопрано Мариам Баттистелли.

«Ростелеком» регулярно организует открытые показы «Классики» в регионах России. За семь лет компания провела более 150 показов в 29 городах страны. Чаще всего показы проходят в Новосибирске, Волгограде и Тюменской области. А самой северной точкой проекта стала Дудинка – город в Красноярском крае, расположенный за Северным полярным кругом.

Открытые показы «Классики» проходят не только в кинотеатрах. Часто их площадками становятся библиотеки, музеи, спортивные объекты, парки, центры культуры и даже исторические памятники. Самой необычной «сценой» стал цех Онежского тракторного завода в Петрозаводске – запись гала-концерта была показана там в 2023 году в рамках всероссийского фестиваля «Ночь заводов».

- «Классика на Дворцовой» – яркое событие, которое многие из нас ждут на протяжении всего года. И в этом нет ничего удивительного, ведь этот проект стал неповторимым сочетанием традиций и инноваций. Безусловно, личное присутствие на «Классике» принесет зрителю незабываемые эмоции. Благодаря «Ростелекому» любой желающий сможет 29 мая в 22:00 перенестись на Дворцовую площадь, просто включив трансляцию на телеканале «Всё ТВ». Мы традиционно размещаем в онлайн-кинотеатре Wink запись концерта, которая пользуется большой популярностью среди пользователей. По последним данным, с 2019 года записи «Классики на Дворцовой» разных лет посмотрело более 15 миллионов человек, - рассказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

- «Гала-концерт «Классика на Дворцовой» для многих стал визитной карточкой культурной жизни Санкт-Петербурга. Ежегодно более тысячи специалистов задействованы в организации этого уникального праздника музыки, который за время существования проекта посетило более 3 миллионов человек. Каждый номер нашего шоу становится эффектным мини-спектаклем, сочетающим классическую музыку, мультимедийные технологии и зрелищность. А благодаря технологической поддержке «Ростелекома» мы имеем возможность сделать искусство доступным для всех, - отметила режиссер-постановщик «Классики на Дворцовой» Екатерина Галанова.

