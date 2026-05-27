В семи округах Белгородской области сохраняется опасность атаки БпЛА 27 мая утром

В 23:36 26 мая в Шебекинском, Яковлевском, Прохоровском, Корочанском округах объявили опасность атаки БпЛА, в 23:53 – в Губкинском и Старооскольском округах, в 5:44 27 мая – в Грайворонском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Режим сохраняется до сих пор.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 26 мая над Белгородской областью был сбит по крайней мере один вражеский беспилотник самолетного типа. Над двумя регионами и одним морем суммарно уничтожили шесть дронов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.