В Белгородской области объявляли ракетную опасность 27 мая ранним утром

В 5:00 27 мая в Валуйском округе объявили ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А с 5:02 до 5:24 режим ракетной опасности действовал над всем нашим регионом.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 26 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских дронов самолетного типа над территориями Белгородской области, республики Крым и над акваторией Азовского моря

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.