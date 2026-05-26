В Белгороде восстановили электроснабжение в жилых домах

В Белгороде на 10:00 26 мая электроснабжение восстановлено всех жилых домах. Об этом сообщили в Оперативном штабе Белгородской области, ссылаясь на информацию от ресурсных организаций.

Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев, пока без электроснабжения остаются некоторые объекты промышленности областного центра. Электричество будет восстановлено в течение сегодняшнего дня. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате ракетного удара со стороны ВСУ по Белгороду утром 25 мая без электроснабжения остались около 35 тысяч жителей областного центра.