Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без света и воды по вине ВСУ

Без света и воды остались свыше 35 тысяч жителей областного центра. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

После сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде повреждены ряд объектов критически важной социальной инфраструктуры. Об этом в канале в МАКС написал губернатор Александр Шуваев.

- Без света и воды остались свыше 35 тысяч жителей областного центра, - уточнил чиновник.

Аварийные бригады в течение всего дня непрерывно устраняют все последствия атак противника.

Тем временем, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. После комплексной диагностики сетей станут понятны точные сроки полного восстановления подачи электроэнергии.

По словам Шуваева, в течение ближайших суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении.