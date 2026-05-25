НовостиПолитика25 мая 2026 14:26

Более 35 тысяч жителей Белгорода остались без света и воды по вине ВСУ

Враг нанес ракетный удар по объектам социальной инфраструктуры
Алексей СЕРГУНИН
Без света и воды остались свыше 35 тысяч жителей областного центра.

После сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде повреждены ряд объектов критически важной социальной инфраструктуры. Об этом в канале в МАКС написал губернатор Александр Шуваев.

- Без света и воды остались свыше 35 тысяч жителей областного центра, - уточнил чиновник.

Аварийные бригады в течение всего дня непрерывно устраняют все последствия атак противника.

Тем временем, больницы, школы и детские сады сразу же подключили к резервным источникам питания. После комплексной диагностики сетей станут понятны точные сроки полного восстановления подачи электроэнергии.

По словам Шуваева, в течение ближайших суток еще могут наблюдаться сбои и перерывы в электроснабжении.