В Белгороде восстановили электричество потребителям, подключенным от трансформаторных подстанций

В Белгороде энергетики продолжают восстановительные работы после утреннего ракетного удара со стороны ВСУ 25 мая. Как сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, потребителям, которые подключены от трансформаторных подстанций, напряжение уже подали. Также полностью обеспечены электроснабжением социальные объекты: школы, детские сады.

По данным врио главы региона, пока в областном центре остаются точечные адреса, которые в течение дня планомерно отработают аварийные бригады энергетиков. Кроме того, на данный момент без электроснабжения остается часть объектов промышленности. До конца дня они также будут запитаны.

- Держу ситуацию по восстановлению электроснабжения на личном контроле. Прилагаем все необходимые усилия для завершения всех восстановительных работ и полного возобновления подачи электроэнергии. Буду информировать, - отметил Александр Шуваев.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате ракетного удара по Белгороду утром 25 мая без электроснабжения остались порядка 35 тысяч жителей областного центра.