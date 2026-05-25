НовостиПроисшествия25 мая 2026 17:58

В четырех округах Белгородской области объявили ракетную опасность 25 мая вечером

Жителей призывают перебраться в подвальное помещение
Алексей СЕРГУНИН
В 20:49 25 мая в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах объявили ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советует региональный оперштаб.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 мая над Белгородской областью был сбит по крайней мере один вражеский беспилотник самолетного типа. Над 14 регионами суммарно сбили 173 дрона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.