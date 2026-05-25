В трех округах Белгородской области сохраняется опасность атаки БпЛА 25 мая

В 11:06 25 мая в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА, в 12:05 – в Борисовском округе, в 12:55 и 14:55 – в Белгородском округе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Режим сохраняется до сих пор.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 мая над Белгородской областью был сбит по крайней мере один вражеский беспилотник самолетного типа. Над 14 регионами суммарно сбили 173 дрона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.