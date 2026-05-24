Мужчина погиб от удара FPV-дрона ВСУ в приграничье Белгородской области Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в приграничных территориях Белгородской области. В результате очередной атаки противника погиб мужчина. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.

По данным Оперштаба, украинский FPV-дрон сдетонировал в городе Грайворон. Из-за взрыва местный житель погиб на месте происшествия от полученных ранений.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в результате двух ракетных ударов по Борисовке 23 мая пострадали пять человек, в том числе боец подразделения «Орлан». Кроме того, в Борисовке от удара FPV-дрона по автомобилю ранения получил еще один мужчина.