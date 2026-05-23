Шесть человек ранены в результате атак ВСУ по Белгородской области 23 мая

Противник ударил еще по пяти муниципалитетам Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал уточненную информацию о последствиях двух ракетных обстрелов поселка Борисовка со стороны ВСУ. В результате прилетов пострадали пять человек.

Так, у одного мужчины ранение подмышечной области, еще двое получили осколочные ранения различных частей тела. Боец подразделения «Орлан» и еще одна женщина доставлены в больницу в акубаротравмами. Врачи Борисовской ЦРБ оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, в Борисовке при атаке FPV-дрона по автомобилю мужчина получил акубаротравму. Бригада «скорой» оказала пострадавшему необходимую помощь на месте происшествия. От предложенной госпитализации он отказался, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Машину посекло осколками. Из-за детонации еще одного беспилотника в населенном пункте выбиты окна в хозпостройке и поврежден автомобиль.

В городе Грайворон из-за детонации дронов сгорела кабина грузовика и посечены осколками две легковушки. В селе Головчино Грайворонского округа при атаке FPV-дрона загорелся автомобиль – пожарный расчет оперативно ликвидировал возгорание. В селе Ивановская Лисица после взрыва беспилотника в двух частных домах выбиты окна, осколками посекло грузовик. В селе Гора-Подол от удара дрона разбиты окна социального объекта. В селе Смородино из-за атаки БПЛА загорелась крыша социального объекта – сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В селе Новостроевка-Первая после удара FPV-дрона на территории предприятия повреждено складское помещение.

В селе Нежеголь Шебекинского округа из-за детонации FPV-дрона в частном доме выбило окна. Между селами Сурково и Первое Цепляево от удара дрона повреждена линия электропередачи. В селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника посечены фасад и забор частного домовладения.

В селе Бессоновка Белгородского округа в результате детонации FPV-дрона выбило окна в одной квартире в многоэтажки.

В селе Казинка Валуйского округа после атаки БПЛА в двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады, заборы и автомобиль.