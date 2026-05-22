Свыше 230 беспилотников сбили белгородские росгвардейцы в апреле

Обломки дронов.

В прошлом месяце мобильные огневые группы группировки войск национальной гвардии на территории Белгородской области из стрелкового оружия уничтожили более 100 вражеских БпЛА самолетного типа и почти 130 FPV-дронов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 217 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область.

