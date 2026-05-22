НовостиПроисшествия22 мая 2026 8:09

В Борисовском округе Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 22 мая

Жителей призывают перебраться в укрытие
Алексей СЕРГУНИН
Фото: Алексей СЕРГУНИН.

В 10:45 22 мая в Борисовском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 217 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 18 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.